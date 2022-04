Matita utilizzata per colorare e sfumare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Matita utilizzata per colorare e sfumare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTELLO

Significato/Curiosita : Matita utilizzata per colorare e sfumare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pastello (disambigua). il pastello è una tecnica di disegno che usa bastoncini di pigmento colorato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con matita; utilizzata; colorare; sfumare; Così qualcuno chiama la matita ; Si fa con la matita ; Una matita per labbra; Minerale all interno della matita ; La tecnica di calcolo utilizzata per le assicurazioni sulla vita; Macchina utilizzata per sollevare pesi; Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; Viene utilizzata per abbattere rocce tenere; colorare i capelli; colorare con tocchi di tinte; Può colorare ... il cielo; Un colorare poetico; Cerca nelle Definizioni