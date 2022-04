La linea tutt attorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea tutt attorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERIMETRO

Significato/Curiosita : La linea tutt attorno

Catturati in orbita attorno alla luna, mentre "-lunio" va assegnato agli oggetti lanciati dalla luna e orbitanti attorno al satellite. la forma "-cinzio"...

P {\displaystyle p} è quindi la metà del perimetro o semiperimetro. nei poligoni, per trovare il perimetro bisogna sommare tra di loro i lati: (ad esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

