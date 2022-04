L insieme di elementi fini nel pulviscolo atmosferico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di elementi fini nel pulviscolo atmosferico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : PARTICOLATO

Significato/Curiosita : L insieme di elementi fini nel pulviscolo atmosferico

Materiale crostale che può presentarsi o associato al pulviscolo atmosferico (si, ca, al, ecc.) o a elementi in traccia (pb, zn, ecc.); una frazione non meglio...

Se stai cercando altri significati, vedi particolato (disambigua). riproduci file multimediale il particolato (o più raramente particellato), nella chimica...

