Imposta Regionale sulle Attività Produttive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAP

Significato/Curiosita : Imposta regionale sulle attivita produttive

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo irap, è un'imposta istituita in italia con il decreto legislativo 15 dicembre...

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo irap, è un'imposta istituita in italia con il decreto legislativo 15 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con imposta; regionale; sulle; attività; produttive; Un tributo come l imposta di fabbricazione; Sigla dell imposta straordinaria sugli immobili; Sigla di un imposta ; Sigla di un imposta ; Il membro di una giunta di governo regionale ; Piano Territoriale regionale ; L agenzia regionale che si occupa dell ambiente; Raccoglie lemmi di una lingua regionale ; Città della Polonia sulle rive della Vistola; Si spalmano sulle scottature; Si applicano sulle pareti dei bagni; Scrivono il loro nome sulle copertine; Pause nell attività ; Relativo all attività cerebrale; Un attività con le reti in mare aperto; Colui che sperimenta un attività per primo; Raggruppa le attività produttive al servizio della grande industria; Grava sulle attività produttive sigla; Cerca nelle Definizioni