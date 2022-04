La Gae che fu architetta di Palazzolo dello Stella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Gae che fu architetta di Palazzolo dello Stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AULENTI

Significato/Curiosita : La gae che fu architetta di palazzolo dello stella

gae aulenti, pseudonimo di gaetana emilia aulenti (palazzolo dello stella, 4 dicembre 1927 – milano, 31 ottobre 2012), è stata una designer e architetto...

