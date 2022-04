Donne che compiono atti di grande coraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne che compiono atti di grande coraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EROINE

Significato/Curiosita : Donne che compiono atti di grande coraggio

Generale (il coraggio, la forza, la perseveranza e l'amore per le donne). il secondo termine designa in maniera più diretta gli uomini che hanno rapporti...

Comuni sono l'eroina bianca e l'eroina base (brown sugar), dette rispettivamente eroina nº 4 ed eroina nº 3, da non confondere con le eroine nº 1 e nº 2... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

