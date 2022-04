Corvide passeriforme con parte delle ali azzurre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corvide passeriforme con parte delle ali azzurre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GHIANDAIA

Significato/Curiosita : Corvide passeriforme con parte delle ali azzurre

Ghiandaia azzurra americana o semplicemente ghiandaia azzurra (cyanocitta cristata (linnaeus, 1758)) è un uccello passeriforme della famiglia dei corvidi. misura...

La ghiandaia (garrulus glandarius (linnaeus, 1758)) è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia dei corvidae. il nome scientifico della specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

La ghiandaia (garrulus glandarius (linnaeus, 1758)) è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia dei corvidae. il nome scientifico della specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con corvide; passeriforme; parte; delle; azzurre; Un uccello passeriforme ; Uccellino passeriforme dal piumaggio striato; Proposta di parte cipazione; Da una parte all altra o per mezzo di; Si fanno tornando al punto di parte nza; Fa parte dell orchestra; Savonarola ne fu il responsabile: Falò delle __; Alla fine delle favole vissero tutti felici e così; L evangelista che era esattore delle tasse; Movimento circolare delle lancette d orologio; Profondamente azzurre ; Lo sono le atlete azzurre ; azzurre come certi occhi;