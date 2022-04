Cibi caldi preparati per un pasto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cibi caldi preparati per un pasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIETANZE

Significato/Curiosita : Cibi caldi preparati per un pasto

«servizi di cucina» (cibi preparati in anticipo e cibi appena cucinati), che si alternavano. di norma il pranzo iniziava e terminava con un «servizio di credenza»...

Preparazione di molte pietanze tra cui la soba, la zuppa di miso e il brodo dashi. viene usato anche come condimento finale per pietanze come i takoyaki e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con cibi; caldi; preparati; pasto; Energetiche come i cibi ; Le invincibi li tartarughe dei film per ragazzi; Le sviluppano i cibi ; Si fanno di cibi sconosciuti; Mancanza di acqua dovuta a climi troppo caldi ; Pezzetto di carne consumato caldi ssimo; Pesantemente caldi ; caldi e opprimenti; Molto preparati nella lingua di Cicerone; Sono eccellenti preparati alla chitarra; Essere preparati al peggio; preparati per il ripieno; Il protagonista di un dramma pasto rale di Tasso; Bevanda alcolica che aiuta dopo un pasto pesante; Li tosa il pasto re; Impasto per le mattonelle; Cerca nelle Definizioni