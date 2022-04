Chi si prende cura di un familiare malato ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi si prende cura di un familiare malato ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAREGIVER

Significato/Curiosita : Chi si prende cura di un familiare malato ing

Verbo in -ing se indica la continuazione di un'attività. il verbo to try regge il verbo in -ing se si tratta di cercare di compiere qualcosa di difficile...

Sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza) che istituisce fra l'altro la giornata del caregiver, con ricorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con prende; cura; familiare; malato; prende re l iniziativa; Rischia di prende re cornate; Intraprende re, principiare; Un granchio... che si prende ; Ha cura del gregge; Con la sua tisana si cura l acne; Sicura mente mortali; Un assicura zione per chi guida; Strettamente familiare ; L auto familiare , giardinetta o..; Una pensione familiare ; Gruppo familiare scozzese; Esaminare un malato ; malato ... in poesia; Un progresso del malato ; Il malato per i medici; Cerca nelle Definizioni