Chi non ne capisce uno... non capisce niente - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : TUBO

Significato/Curiosita : Chi non ne capisce uno... non capisce niente

Significati, vedi tubo (disambigua). un tubo, dal punto di vista geometrico, è un solido cavo chiuso a sezione costante in forma e area. un tubo può essere di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con capisce; niente; Lo dice chi non capisce ; La mangia... chi capisce la situazione; Se è chiaro, si capisce ; La capisce chi vede la minaccia; Un carattere per niente morbido; Spiegazzato e per niente stirato; Per niente intelligenti; Per niente ridicoli;