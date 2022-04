Cataste per il rogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cataste per il rogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIRE

Significato/Curiosita : Cataste per il rogo

Funebre – catasta, solitamente di legno, utilizzata per bruciare un corpo come parte di un rito funebre morte sul rogo – forma di pena capitale rogo di libri...

Dominique pire, nome completo georges charles clement ghislain pire (dinant, 10 febbraio 1910 – lovanio, 30 gennaio 1969), è stato un religioso belga... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

