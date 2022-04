Cadere a terra perdendo i sensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cadere a terra perdendo i sensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVENIRE

Significato/Curiosita : Cadere a terra perdendo i sensi

Esploratore sul karakorum trova una strana sfera luminosa e la tocca, perdendo i sensi. la sfera, ottenute informazioni sul dna umano, vola via e sparisce...

Sud di tokyo, probabilmente a causa di un malore dopo essere stato visto svenire da un vicino di casa che ha chiamato le autorità locali che, una volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con cadere; terra; perdendo; sensi; Ostacolo che fa perdere l equilibrio e cadere ; cadere ... nel tranello; cadere in errore; Destinato a cadere ; La usa lo sterra tore; In Inghilterra può essere Harry; Più piccolo di una terra zza; Ne aveva molte l Inghilterra ; Si prende perdendo la testa; Vendere a __ cioè perdendo denaro; Indice di sensi bilità fotografica; sensi tivo in grado di comunicare con l aldilà; La sensi bilità che occorre per certi tasti delicati; sensi bile... alla Luna; Cerca nelle Definizioni