Il Mu ammar che è stato leader della Libia - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GHEDDAFI

Significato/Curiosita : Il mu ammar che e stato leader della libia

Nome, vedi gheddafi (disambigua). mu'ammar muhammad abu minyar 'abd al-salam al-qadhdhafi, semplificato come mu'ammar gheddafi (in arabo: muammar muammad...

Disambiguazione – "gheddafi" rimanda qui. se stai cercando altre persone con lo stesso nome, vedi gheddafi (disambigua). mu'ammar muhammad abu minyar... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

