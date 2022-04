Alcuni lo bevono al posto del caffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni lo bevono al posto del caffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORZO

Significato/Curiosita : Alcuni lo bevono al posto del caffe

Altro caffè facendo avanti e indietro dal bancone. incontro tra due amici, entrambi afroamericani. accompagnati da un sottofondo musicale bevono caffè, fumano...

orzo (hordeum vulgare) – pianta delle graminacee orzo – alimento derivato dall'omonima pianta orzo – formato di pasta altri progetti wikizionario wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

alcuni insegnano; I pochi che esercitano il potere in alcuni regimi; alcuni distributori di carburante ne hanno una per la ricarica elettrica; alcuni si pagano cari; Molti lo bevono on the rocks; Non bevono vino; Molti la bevono amara; Non bevono alcolici; Vecchio nome di una piccola auto monoposto ; È l opposto dell amore; È opposto a quaggiù; Occupa un posto elevato... nell albero genealogico; Diffuso tipo di caffe ttiera; Una pianta ricca di caffe ina; Pianta dell Amazzonia che contiene caffe ina; E più panciuta della caffe ttiera;