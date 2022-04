Viene ad avere freddo oppure paura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene ad avere freddo oppure paura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TREMARELLA

Significato/Curiosita : Viene ad avere freddo oppure paura

Riflesso si verifica quando una persona accusa freddo intenso, sperimenta emozioni forti come la paura, la nostalgia, la gioia, lo stupore, l'ammirazione...

