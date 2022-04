Vecchio nome di una piccola auto monoposto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vecchio nome di una piccola auto monoposto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GO KART

Significato/Curiosita : Vecchio nome di una piccola auto monoposto

La škoda auto (ipa: ['koda], pronuncia[·info]) è una casa automobilistica ceca, fondata nel 1923 a plzen, quale divisione auto delle industrie škoda...

Hamilton (crg e parolin) e jenson button) e hanno continuato a utilizzare i go-kart per tenersi in allenamento. eloquente fu la partecipazione nel 2001 del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con vecchio; nome; piccola; auto; monoposto; Come l odore di muffa, vecchio e chiuso; vecchio ... in una popolare canzone di Modugno; Vivono tutti nel vecchio Mondo; Di vecchio edificio crollato in più punti; Oggetto di cui... sfugge il nome ; Il nome di Turgenev; nome del compositore Dvorák; Il nome del nipote del Gattopardo; piccola costruzione posticcia; piccola autorimessa privata; piccola costellazione adiacente all Orsa Maggiore; Cane di piccola taglia stato messicano spa; A volte è auto nomo; Una valida alternativa all auto ; Luci delle auto vetture; Quelle di auto si creano nel traffico; Un divano monoposto ; Un aereo monoposto da diporto; Slitta monoposto ; monoposto ... come certi letti; Cerca nelle Definizioni