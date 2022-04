Spiegazzato e per niente stirato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiegazzato e per niente stirato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SGUALCITO

Distratto e trasandato, con addosso un vecchio impermeabile beige, sbiadito e sgualcito, e da cui non si separa quasi mai; sotto, invece, indossa quasi sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

