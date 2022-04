Lo spazio in cui si vive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spazio in cui si vive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMBIENTE

Significato/Curiosita : Lo spazio in cui si vive

Disambiguazione – "si vive solo due volte" rimanda qui. se stai cercando il romanzo, vedi si vive solo due volte (romanzo). agente 007 - si vive solo due volte...

Dell'uomo sull'ambiente circostante, si è soliti distinguere tra "ambiente naturale" e "ambiente costruito". in particolare si parla di ambiente naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

