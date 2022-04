Raffreddare a temperature bassissime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raffreddare a temperature bassissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONGELARE

Significato/Curiosita : Raffreddare a temperature bassissime

Macchine termiche sono riusciti a portare un corpo a un solo milionesimo di °c dallo zero assoluto. alle bassissime temperature effetti quantistici diventano...

Ritirato dal mercato nel 2014. si trattava di un sorbetto monodose pronto da congelare venduto, principalmente, nella zona casse dei supermercati. lanciato sui... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con raffreddare; temperature; bassissime; Reticolo metallico per raffreddare dolci da forno; Misura le temperature assolute; Le temperature in genere raggiunte di notte; Che non risente delle temperature ; Misura le temperature USA; bassissime temperature; Cerca nelle Definizioni