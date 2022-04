Pubblico registro automnobilistico sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblico registro automnobilistico sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosita : Pubblico registro automnobilistico sigla

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pra. pra' (elisione dell'antico nome originale latino di prata veituriorum) è un quartiere del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con pubblico; registro; automnobilistico; sigla; Parla in pubblico ; Applausi del pubblico ; Mettere in ridicolo: esporre al pubblico __; Istituto d interesse pubblico ; Impone di tenere un apposito registro ; registro che viene compilato durante la giornata scolastica; registro degli Studi Osservazionali; registro nel quale gli insegnanti annotano giornalmente gli argomenti svolti; Associa arbitri sigla ; sigla per minialbum; Un indicatore della situazione economica sigla ; sigla di un azienda sanitaria; Cerca nelle Definizioni