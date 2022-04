Un potente raggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un potente raggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Un potente raggio

Bocca un potentissimo raggio di energia, viene usato nel tentativo di eliminare vegeta, ma crilin e gohan riescono a salvarlo, benché il raggio energetico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi laser (disambigua). il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con potente; raggio; Una potente sostanza psichedelica; Dispotica e prepotente ; Il datore di lavoro dispotico e prepotente ; È un prepotente ... signorotto del luogo; Erba per foraggio ; II... raggio d azione di un preparato medicinale; Infondere coraggio ; Forzal! Coraggio !; Cerca nelle Definizioni