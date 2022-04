Posizione di incrocio degli arti: braccia __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posizione di incrocio degli arti: braccia __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSERTE

Significato/Curiosita : Posizione di incrocio degli arti: braccia __

Linguaggio comune, il termine è usato come sineddoche per indicare ciascuno degli arti superiori umani nella parte compresa tra spalla e mano. l'omero è l'osso...

Latino brachium o bracellus (dalla posizione delle braccia incrociate o conserte). più tardi i pretiola attraversarono le alpi e in germania, soprattutto...

