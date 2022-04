Parla in pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parla in pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORATORE

Significato/Curiosita : Parla in pubblico

parla con lei (hable con ella) è un film del 2002 scritto e diretto da pedro almodóvar. il film si è aggiudicato l'oscar alla migliore sceneggiatura originale...

L'affermazione della p (polis, "città"), l'oratoria ebbe un adeguato sviluppo. la capacità di essere un buon oratore era fine fondamentale dell'educazione...

