È Marittima in una località presso Ancona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È Marittima in una località presso Ancona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FALCONARA

Significato/Curiosita : E marittima in una localita presso ancona

Falconara marittima è un comune italiano di 25 735 abitanti della provincia di ancona nelle marche. la cittadina è vicina ad ancona, con la quale forma...

Ancona, nomina un fundus falconarae che potrebbe essere l’area di falconara alta. pagamenti di una chiesa s. mariae falconarii, forse l’attuale s. maria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con marittima; località; presso; ancona; Sigla marittima di Rimini; Né terrestre né marittima ; È marittima nell Ascolano; Quella marittima si trova nelle Marche; In quella località ; località dei Castelli Romani; località in provincia di Alessandria; Le linee che uniscono località con uguale temperatura; Si ordina espresso ; Sbocca nel Rodano presso Valence; Attenuato come un sentimento represso ; L imbarcazione con le vele auriche e il bompresso ; È vicina ad ancona ; Città in provincia di ancona ; Monte sopra ancona ; È in provincia di ancona ;