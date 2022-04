Gonfio al centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gonfio al centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NF

Significato/Curiosita : Gonfio al centro

Harpastum. consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche...

L'nf-b ("nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated b cells") è un complesso proteico funzionante come fattore di trascrizione. nf-b si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con gonfio; centro; gonfio re sieroso; gonfio ...proprio nel mezzo; Causa gonfio re doloroso alla palpebra; gonfio ... in mezzo; centro di correzione; centro di Verona; Dato in centro ; Rapina in centro ; Cerca nelle Definizioni