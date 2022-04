Così vengono chiamati i calciatori dell Atalanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così vengono chiamati i calciatori dell Atalanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OROBICI

Significato/Curiosita : Cosi vengono chiamati i calciatori dell atalanta

2006 nella partita atalanta-ascoli e segna il suo primo gol in atalanta-messina 3-2 del 10 dicembre 2006 (rete del momentaneo 2-0 per i bergamaschi). durante...

La brigata alpina "orobica" era una delle cinque brigate da montagna dell'esercito italiano, con sede a merano e schierata nell'alto adige occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

