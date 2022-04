Contenitore allungato per liquidi e bevande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore allungato per liquidi e bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOTTIGLIA

Significato/Curiosita : Contenitore allungato per liquidi e bevande

Di vetro, di plastica, carta, ceramica, metalli, e vengono tipicamente usate per contenere liquidi come: acqua, latte, bibite, birra, vino, olio da cucina...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bottiglia (disambigua). una bottiglia è un contenitore di capacità variabile, attestata sull'ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con contenitore; allungato; liquidi; bevande; contenitore per cotture in forno; Un contenitore sulla scrivania; Un contenitore per l acqua durante le scampagnate; contenitore in cui pestare erbe e semi; Alto e allungato bicchiere; Monumento a forma di parallelepipedo allungato ; Stretto e allungato ; Primate dal muso allungato detto anche bertuccia; Recipiente di pelle per liquidi ; Fuoriuscite di liquidi ; Misurano il peso specifico o la densità di liquidi e solidi; Combinare... liquidi ; bevande a base di caffè e latte montato; Sostanza che si trova in bevande stimolanti; Intossicazione da abuso di bevande alcoliche; Una rivendita di bevande ; Cerca nelle Definizioni