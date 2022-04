Una salsa da cucina cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa da cucina cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AGRODOLCE

Significato/Curiosita : Una salsa da cucina cinese

La cucina cinese rappresenta la somma di cucine regionali anche molto diverse e si è evoluta anche in altre parti del mondo con caratteristiche diverse...

Salsa agrodolce per incentivare la sua consumazione come immagine tipica della cultura cinese. secondo alcuni autori di saggi, la salsa agrodolce proviene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Il verde di una salsa per il pesce bollito; salsa verde all avocado; Una salsa che si sposa bene con la carne; Una salsa ... per il vitello; Utensile da cucina lo fece Totti contro l Olanda; Grandi cucchiai da cucina ; Evitano di scottarsi le dita in cucina ; Il metallo componente del sale da cucina ; Grande filosofo cinese ; Lo Yi ultimo imperatore cinese ; __ Jinping, leader cinese ; Dolce della tradizione cinese : __ della fortuna;