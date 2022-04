Tralasciare... in aeroplano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tralasciare... in aeroplano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SORVOLARE

Significato/Curiosita : Tralasciare... in aeroplano

Campo delle gran turismo: maserati, lancia, aston martin, abarth, senza tralasciare il "vecchio amore" alfa romeo, vennero vestite con linee filanti e aerodinamiche...

Statunitense richard evelyn byrd annuncia di essere diventato la prima persona a sorvolare il polo sud, a bordo di un ford trimotor. 1943 - la seconda sessione dell'avnoj... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con tralasciare; aeroplano; tralasciare qualcosa con nonchalance: saltare __; tralasciare , escludere; Scordare d'includere, tralasciare ; Il corpo dell'aeroplano ; aeroplano , aliante... per D'Annunzio; Il corpo cilindrico dell'aeroplano ; In testa all'aeroplano ; Cerca nelle Definizioni