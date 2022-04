La squadra di calcio friulana in cui giocò Zico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra di calcio friulana in cui giocò Zico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UDINESE

Significato/Curiosita : La squadra di calcio friulana in cui gioco zico

Vedi zico (disambigua). zico, pseudonimo di arthur antunes coimbra (rio de janeiro, 3 marzo 1953), è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex...

L'udinese calcio, meglio nota come udinese, è una società calcistica italiana con sede nella città di udine. formatosi come un club polisportivo nel 1896... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con squadra; calcio; friulana; giocò; zico; Le ragazze pon pon che si agitano per sostenere la squadra ; squadra di calcio scozzese; Il colore della squadra del Livorno; Tifa la squadra bianconera di Torino; Nato a Firenze il 25 agosto 1973, il personaggio è il designatore arbitrale per i campionati di calcio di Serie A e Serie B; La mette al braccio il capitano che gioca a calcio ; Un simbolo del Totocalcio ; Un ruolo del calcio ; Caterina, scrittrice friulana dell Ottocento; La cittadina friulana che ha la pianta a forma di una stella a nove punte; Città friulana detta Gorica in sloveno; Una squadra di calcio friulana ; Il Facchetti che giocò nel- l Inter; Famosa squadra brasiliana in cui giocò Pelé; Vi giocò Maradona; Lo stadio in cui giocò la Rugby Roma Olimpic; Piattino per mozzico ni e fiammiferi; Mozzico ni; Pizzico ... di tabacco; Mozzico ne della sigaretta; Cerca nelle Definizioni