Scultura greca di atleta che si prepara al lancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scultura greca di atleta che si prepara al lancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCOBOLO

Significato/Curiosita : Scultura greca di atleta che si prepara al lancio

Panatenaiche rinvenute insieme al sarcofago, è stato possibile dedurre che l'atleta si affermò in due specialità del pentathlon (lancio del disco e salto con gli...

Il discobolo capitolino il discobolo di castelporziano il discobolo di vienna il discobolo townley discobolo townley, veduta posteriore discobolo townley...

