La scrive il bambino a Babbo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scrive il bambino a Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LETTERINA

Significato/Curiosita : La scrive il bambino a babbo natale

Interpretazione. natale 1975. il piccolo ettore magni non trova i suoi regali sotto l'albero, così scrive una nuova letterina a babbo natale, con la quale desidera...

Serata di canale 5, in onda dall'11 gennaio 1999 al 27 gennaio 2008. la letterina introduce i vari giochi e segmenti della trasmissione esibendosi in balli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Le scrive il precedente datore di lavoro; Si accorcia scrive ndo; scrive con la sinistra; Si scrive con la maiuscola; Le ha pienotte il bambino paffuto; Lo è il bambino in un libro di Roberto Andò; bambino giudizioso; Lo è un evento come la nascita di un bambino ; Le vie d entrata della Befana e di babbo Natale; Vi passa babbo Natale per entrare in casa; L albero che babbo Natale cerca in ogni casa; Il nababbo di Disney; Decorare come l albero di natale ; natale ... a Parigi; Quello di natale si svolge in piazza; Si ritiene il villaggio natale di Esiodo;