Riproduzione in scala ridotta di auto, treno, ecc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riproduzione in scala ridotta di auto, treno, ecc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MODELLINO

Significato/Curiosita : Riproduzione in scala ridotta di auto, treno, ecc

Serie speed champions, che riproduce modelli di auto sportive e da corsa realmente esistenti con la stessa scala dei veicoli della serie city. il nome lego...

Per modellismo si intende, in senso generale, un'attività artigianale che consiste nella creazione di modelli in scala, utilizzando varie tecniche, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Per modellismo si intende, in senso generale, un'attività artigianale che consiste nella creazione di modelli in scala, utilizzando varie tecniche, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022