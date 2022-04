Rigido ma lucente come il cristallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rigido ma lucente come il cristallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VITREO

Significato/Curiosita : Rigido ma lucente come il cristallo

L'elettricità, il suo corpo emette crepitii e bagliori mentre è in volo. nell'anime, zapdos appare per la prima volta nel corso dell'episodio il cristallo magico...

Il corpo vitreo (detto anche umore vitreo) è una massa gelatinosa, trasparente e incolore che riempie l'occhio dei vertebrati (circa i 4/5 dell'occhio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con rigido; lucente; come; cristallo; In Siberia è assai rigido ; Il disco rigido del pc ing; rigido , poco indulgente; È crudo quando è rigido ; Un legno nero e lucente ; Lucertoloni di colore verde lucente ; Chiara e lucente ; Privi di lucente zza; come una zona soggetta a terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Bizzarro e surreale, come un film di Fantozzi; come un nastro adesivo rinforzato e resistente; Piccolo mobile di cristallo in cui si tengono oggetti pregiati; Un pregiato cristallo ; Quella di cristallo la perde Cenerentola al ballo; Regione mitteleuropea famosa per il cristallo ; Cerca nelle Definizioni