Raffaello dipinse il suo trionfo in un affresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raffaello dipinse il suo trionfo in un affresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALATEA

Significato/Curiosita : Raffaello dipinse il suo trionfo in un affresco

il trionfo di galatea è un affresco (295 × 225 cm) di raffaello sanzio, databile al 1512 circa e conservato nella villa farnesina di roma. è il dipinto...

galatea (in greco atea galàteia, "lattea", ma questa interpretazione sembra un'etimologia popolare data dalla somiglianza con l'aggettivo at... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

