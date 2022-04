Quelle di auto si creano nel traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle di auto si creano nel traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLONNE

Significato/Curiosita : Quelle di auto si creano nel traffico

Microfono e ritirati di persona alla finestra. un drive-through è diverso da un drive-in per diversi modi: le auto creano una linea e si muovono in una direzione...

colonne allineate in 16 file, con alcune colonne che raggiungono altezze di 24 metri. un tipo di colonna molto usata nell'antico egitto è la colonna papiriforme... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con quelle; auto; creano; traffico; Ci sono quelle finanziarie... o di parcheggio; In quelle caudine i sanniti sconfissero i romani; Ci sono quelle di punta; Molti figli seguono quelle dei padri; Luci delle auto vetture; Spazio riservato alla sosta di auto ; Professionista e studioso di libri e auto ri; Riproduzione in scala ridotta di auto , treno, ecc; creano per Case di moda; Un gruppo di aziende che creano un monopolio; Si creano ... sottolineando; creano grattacapi giocosi; Un intasamento del traffico ; Regolatore del traffico ; Serie tv sul traffico di stupefacenti; Il traffico nella zona ZTL; Cerca nelle Definizioni