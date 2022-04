Punto di unione di due parti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto di unione di due parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIUNZIONE

Significato/Curiosita : Punto di unione di due parti

Distanza tra i suoi due punti estremi orientale e occidentale era superiore ai 10 000 chilometri (più di 90 gradi di longitudine); il suo punto più occidentale...

Termine giunzione p-n si indica l'interfaccia che separa le parti di un semiconduttore sottoposte a drogaggio di tipo differente. la giunzione p-n è composta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con punto; unione; parti; Si fanno tornando al punto di partenza; Un punto intermedio della bussola; Finisce con un punto interrogativo; Il punto d ingresso; Trattino d unione ; Detto di beni esclusi dalla comunione legale fra coniugi; L unione dell URSS; Una riunione paranormale: seduta __; Quello elettorale elenca gli obiettivi del parti to; Si dice che parti re lo sia un po ; Le parti anteriori affusolate dei proiettili; Quella di parti colari non esclude alcun dettaglio; Cerca nelle Definizioni