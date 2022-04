I pochi che esercitano il potere in alcuni regimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pochi che esercitano il potere in alcuni regimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLIGARCHI

Comunità. se, invece, i pochi che esercitano il potere lo fanno in maniera legittima e in vista dell'interesse generale, allora il loro governo è un'aristocrazia...

Fenomeno russo degli oligarchi e il sistema di potenti boiardi emersi nel granducato di mosca tardomedievale. i primi moderni oligarchi russi sono emersi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

