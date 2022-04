Pietra nera lucida di origine vulcanica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra nera lucida di origine vulcanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSSIDIANA

Significato/Curiosita : Pietra nera lucida di origine vulcanica

Rivestimento di pietra calcarea che in passato rivestiva l'intera piramide, dovuto sia a fenomeni di erosione naturale, sia all'asportazione delle pietre calcaree...

Inclusioni giallastre ossidiana mogano: con chiazze rossastre su sfondo nero ossidiana argentata lacrima di apache ossidiana di fuoco l'ossidiana è un vetro vulcanico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

