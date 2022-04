Piccolo camelide selvatico del Sudamerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo camelide selvatico del Sudamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUANACO

Significato/Curiosita : Piccolo camelide selvatico del sudamerica

Il lama (lama glama linnaeus, 1758) è un grosso camelide originario del sudamerica. il lama è una specie domestica che deriva dal guanaco e a questo assomiglia...

Il guanaco (lama guanicoe statius müller, 1776) è un camelide diffuso in sudamerica, negli stati di perù, ecuador, cile e argentina. la distribuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

