Ordine greco delle colonne con le volute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordine greco delle colonne con le volute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IONICO

Significato/Curiosita : Ordine greco delle colonne con le volute

(kalathos) è rivestito di due ordini di otto foglie di acanto. dietro queste nascono degli steli che terminano in spirale: le "volute" arrivano a sorreggere...

File su ordine ionico iònico, órdine, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) ordine ionico, su enciclopedia...

