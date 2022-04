Metallo delle vecchie pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo delle vecchie pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAME

Significato/Curiosita : Metallo delle vecchie pentole

Stagionatura delle pentole è il processo di trattare la superficie di una casseruola, di una padella, di una piastra o di altri tipi di pentole (ossia di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rame (disambigua). il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è cu....

