Larghe tagliatelle con bordi ondulati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Larghe tagliatelle con bordi ondulati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REGINELLE

Significato/Curiosita : Larghe tagliatelle con bordi ondulati

D'origine (è il caso, ad esempio, dei pizzoccheri) o in diverse zone ma con nomi diversi (come succede nel caso dei tonnarelli, chiamati anche, in altre...

reginella è un personaggio immaginario dei fumetti disney creato dallo sceneggiatore rodolfo cimino e dal disegnatore giorgio cavazzano nel 1972. è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con larghe; tagliatelle; bordi; ondulati; Un apertura con larghe zza superiore all altezza; Basse e larghe .. come le sogliole; larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani; Pasta a larghe strisce; Si accompagna alle tagliatelle ; Laboratori di tagliatelle o ravioli; Si versa sulle tagliatelle ; Un tegame da tagliatelle al forno; Sistema piramidale che prevede subordi nazione; bordi di tessuto; Sui bordi degli asciugamani; bordi , contorni; Cosi sono i capelli ondulati ; Né ricciuti né ondulati ; Così sono i capelli lievemente ondulati ; Cerca nelle Definizioni