Un indumento che può essere antiproiettile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indumento che può essere antiproiettile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un indumento che puo essere antiproiettile

esistono dpi che possono essere utilizzati in molteplici contesti: un esempio in tal senso sono gli occhiali da sole o gli indumenti per proteggersi...

Citazioni di o su giubbotto antiproiettile wikimedia commons contiene immagini o altri file su giubbotto antiproiettile (en) giubbotto antiproiettile, su...