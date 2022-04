Improvvisa crescita dei prezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Improvvisa crescita dei prezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPENNATA

Significato/Curiosita : Improvvisa crescita dei prezzi

Jean bodin, attribuirono la crescita dei prezzi in europa ad un processo inflattivo: sarebbe cioè stato l'aumento improvviso della quantità di metalli preziosi...

Il termine impennata fu applicato anche a questi, conservandone l'uso fino ai giorni nostri. meno frequentemente si definisce "impennata" anche il violento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con improvvisa; crescita; prezzi; Letto improvvisa to; Fa improvvisa mente perdere gli investimenti a molti risparmiatori; Detto improvvisa ndo; Un improvvisa manovra dell automobilista; Impianto per studiare la crescita delle piante; Un'improvvisa decrescita ; Continente in continua crescita industriale; Abnorme crescita di tessuto cicatriziale; Vendita all incanto a prezzi ... stracciati; Villaggio commerciale dove si praticano buoni prezzi ; Vendite a prezzi spropositati!; Libri con figure e prezzi ; Cerca nelle Definizioni