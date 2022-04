Re di Gerusalemme fratello di Goffredo di Buglione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Re di Gerusalemme fratello di Goffredo di Buglione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Re di gerusalemme fratello di goffredo di buglione

goffredo di buglione (in francese: godefroy de bouillon, in latino: godefridus bullionensis; baisy-thy, 1060 circa – gerusalemme, 18 luglio 1100), figlio...

Altri personaggi omonimi, sempre re di gerusalemme, vedi baldovino di gerusalemme. baldovino iv d'angiò, detto il lebbroso o il re lebbroso (in latino:...