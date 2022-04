Fine di fard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fine di fard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Fine di fard

Pilastri dell'islam e il digiuno è un precetto religioso (far) per i musulmani adulti, ad eccezione di quanti sono in età avanzata, in gravidanza, in allattamento...

Raccolta differenziata rd – codice vettore iata di ryan international air rd – comando ms-dos per cancellare una directory rd – abbreviazione dell'inglese...