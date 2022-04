Espressione di gioia e acclamazione religiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione di gioia e acclamazione religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSANNA

Significato/Curiosita : Espressione di gioia e acclamazione religiosa

Protezione di un dio, assegnato dalla superiore volontà divina, che era espressione e garante della specifica identità culturale e religiosa di quell'etnia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi osanna (disambigua). osanna (latino osanna, koinè sa, hosanná) deriva dall'ebraico "hoshana"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

