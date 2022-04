Dividere una parola in unità fonetiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere una parola in unità fonetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SILLABARE

Significato/Curiosita : Dividere una parola in unita fonetiche

in linguistica, l'accento di parola è un tratto prosodico (soprasegmentale), che permette – nella realizzazione fonetica di una parola – la messa in rilievo...

Per formare le parole. l'insieme di tali segni è detto sillabario. ciascun simbolo del sillabario rappresenta tipicamente un suono consonantico opzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con dividere; parola; unità; fonetiche; dividere ... nel mezzo; dividere i litiganti; Un social per condividere foto; Condividere un iniziativa; Aver dato la propria parola : essersi presi un __; La forma più antica di una determinata parola ; parola araba che indica un angolo in astronomia; parola buffa che indica la sommità o la cima; unità di misura dei campi; unità di misura della corrente elettrica; unità di misura approssimativa con le mani; I sei che fanno l unità ; Unità fonetiche in cui si scompone la parola; Cerca nelle Definizioni