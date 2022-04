Diventa principe quando baciato dalla principessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diventa principe quando baciato dalla principessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RANOCCHIO

Significato/Curiosita : Diventa principe quando baciato dalla principessa

principessa posta sotto una maledizione che la trasforma in un orco di notte. inizialmente è determinata a rompere l'incantesimo baciando un principe...

Si stupisce vedendo che in cambio riceve solo un ranocchio. leggendo la fiaba del principe ranocchio, naveen si convince che tiana sia una principessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con diventa; principe; quando; baciato; dalla; principessa; Laura __: è diventa ta famosa cantando La solitudine; L uomo appena diventa to adulto; diventa re arido; Luogo in cui le olive diventa no olio; Famiglia principe sca ferrarese; Musicò Il principe Igor; Sposa il principe Azurro; Un principe dei demoni nella Bibbia; Si esclama quando poteva andare peggio; Si dice quando è troppo tardi; Termina quando si mette giù; quando è rosso... non si passa; Vi recita Vincenzo Salemme: baciato dalla __; È baciato dalla gloria; baciato dalla fama; Il nome di dalla ; Scarica a terra dalla gronda; L insieme delle confessioni religiose che hanno avuto origine dalla Riforma; Detto di beni esclusi dalla comunione legale fra coniugi; __ Organa di Alderaan: principessa di Guerre stellari; La Organa di Alderaan, principessa di Guerre stellari; principessa ebraica dei Vangeli; Una principessa Disney dai capelli rossi;